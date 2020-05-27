- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم تكثيف أعمال تعقيم ساحات مساجد عسير استعدادًا لاستقبال المصلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تكثيف أعمال تعقيم ساحات مساجد عسير استعدادًا لاستقبال المصلين
حرصًا على السلامة وحفاظًا على الصحة العامة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
كثفت أمانة منطقة عسير أعمالها في نظافة وتطهير كافة ساحات المساجد والجوامع بمدينة أبها، وذلك بعد صدور الأوامر الكريمة بالسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في الجوامع والمساجد.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أعمال التطهير والتنظيف شملت ساحات المساجد والمواقع المحيطة بها والأرصفة استعدادًا لاستقبال المصلين بعد صدور الأوامر بالسماح بإقامة الصلاة في المساجد والجوامع.
ولفت الحميدي إلى أن تلك الجهود جاءت بتوجيهات من أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستمرة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل حرصًا منهما على سلامة المصلين وحفاظًا على الصحة العامة.
وشدد على أن الأمانة تكثف أعمالها على مدار الساعة وفق خطط دقيقة لتوفير جميع الطاقات والإمكانيات.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تكثيف أعمال تعقيم ساحات مساجد عسير استعدادًا لاستقبال المصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.