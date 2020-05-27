2020-05-27

تكثيف أعمال تعقيم ساحات مساجد عسير استعدادًا لاستقبال المصلين

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

كثفت أمانة منطقة عسير أعمالها في نظافة وتطهير كافة ساحات المساجد والجوامع بمدينة أبها، وذلك بعد صدور الأوامر الكريمة بالسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في الجوامع والمساجد.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أعمال التطهير والتنظيف شملت ساحات المساجد والمواقع المحيطة بها والأرصفة استعدادًا لاستقبال المصلين بعد صدور الأوامر بالسماح بإقامة الصلاة في المساجد والجوامع.

ولفت الحميدي إلى أن تلك الجهود جاءت بتوجيهات من أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستمرة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل حرصًا منهما على سلامة المصلين وحفاظًا على الصحة العامة.

وشدد على أن الأمانة تكثف أعمالها على مدار الساعة وفق خطط دقيقة لتوفير جميع الطاقات والإمكانيات.

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