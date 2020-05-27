مقتل 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بالأمواه والشرطة تباشر

2020-05-27

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة عسير أن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه نتج عنه مقتل 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

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وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، أن الجهات الأمنية صباح أمس يوم الثلاثاء باشرت بلاغاً عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه ، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين ، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية وضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة وجاري استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.

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