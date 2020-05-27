السعودية | 350 ألف طالب يدخلون تجربة الاختبار الإلكتروني بالسعودية

شكرا لقرائتكم 350 ألف طالب يدخلون تجربة الاختبار الإلكتروني بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستعد المملكة العربية السعودية، ممثلةً في "هيئة تقويم التعليم والتدريب"، لإجراء الاختبار التحصيلي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية لهذا العام 2020 – 1441هـ.

ويخوض أكثر من 350 ألف طالب وطالبة تجربة فريدة للاختبارات عن بُعد، خلال الفترة ما بين 16 و17 شوال 1441هـ الموافق من 8 إلى 9 يونيو 2020م، في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة وعدم تعريض الطلبة لمخاطر العدوى بفيروس كورونا.

وحرصت الهيئة على توفير البديل لمن لا يتمكن من إجراء الاختبار عن بُعد، حيث يُعد الاختبار التحصيلي معياراً مهماً في القبول بالجامعات السعودية، وكذلك يحقق فرصة الكفاءة في التقديم على الجامعات.

وتمتلك السعودية البنية التحتية والتقنية التعليمية المناسبة، من خلال المنصات الإلكترونية التي تقدم المحتوى التعليمي المفتوح، إضافةً إلى بنوك أسئلة، والدروس والأنشطة والمقاطع المرئية التي تسهم في استمرار عملية الاختبارات المعيارية لخريجي وخريجات الثانوية العامة.

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وحرصت "هيئة تقويم التعليم والتدريب" في السعودية على أن يكون الاختبار عن بُعد مساوياً في القوة والثبات للاختبار الذي يعقد في المقرات المحوسبة التابعة لها في مدن ومحافظات المملكة، وفق مواصفات المركز الوطني للقياس.

ولأجل ذلك، اعتمدت على المواصفات المعيارية والاشتراطات الفنية، حيث سيتمكن الطالب والطالبة من الدخول على نظام الاختبار التحصيلي من خلال منصة تُستخدم في العديد من دول العالم، وأثبتت فعاليتها وكفاءتها في تقديم الاختبارات في المنازل.

وتعتمد منصة الاختبار عن بُعد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بأكثر من 40 معياراً حساساً للتعرف على أي مخالفات، و256 آمني وفق أفضل الممارسات لحفظ البيانات وتشفيرها.

وتحقق المنصة كذلك مبدأ التزامن، حيث تساعد الطالب المختبر على استمرار الاختبار حتى في حال انقطاع الإنترنت، بحيث لا تتأثر إجاباته بأي مشكلة طارئة، ولا تحتاج المنصة لسعات عالية للإنترنت.

وسيتم التحقق من هوية الطلاب والطالبات قبل الاختبار عبر عدد من الإجراءات التي تشمل الهوية الوطنية وصورة حديثة يتم التقاطها بشكل مباشر لاستكمال إجراءات التسجيل، إضافة إلى تحديث البريد الإلكتروني لاستخدامه في إجراءات التحقق والتقدم للاختبار.