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أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، أن حكومة الإمارة اعتمدت عودة عمل موظفي القطاع الحكومي من مقار مؤسساتهم بنسبة 50% ابتداء من 31 مايو الجاري.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات الرسمية: "بتوجيهات محمد بن راشد اعتمدنا اليوم قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية في دبي بنسبة 50% ابتداءً من الأحد 31 مايو"، على حد تعبيره.
وأضاف ولي عهد دبي قائلاً: "وصولاً إلى 100% من 14 يونيو 2020 وذلك في إطار الاستعادة التدريجية للحياة الطبيعية في إطار من التدابير الوقائية المكثفة"، حسب قوله.فيروس كورونا الجديد
دبي: اعتماد قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية بنسبة 50%صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-27
أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، أن حكومة الإمارة اعتمدت عودة عمل موظفي القطاع الحكومي من مقار مؤسساتهم بنسبة 50% ابتداء من 31 مايو الجاري.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات الرسمية: "بتوجيهات محمد بن راشد اعتمدنا اليوم قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية في دبي بنسبة 50% ابتداءً من الأحد 31 مايو"، على حد تعبيره.
وأضاف ولي عهد دبي قائلاً: "وصولاً إلى 100% من 14 يونيو 2020 وذلك في إطار الاستعادة التدريجية للحياة الطبيعية في إطار من التدابير الوقائية المكثفة"، حسب قوله.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
04:51 PM
ابتداءً من 31 مايو الجاري.. وصولاً إلى 100% من 14 يونيو
أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، أن حكومة الإمارة اعتمدت عودة عمل موظفي القطاع الحكومي من مقار مؤسساتهم بنسبة 50% ابتداء من 31 مايو الجاري.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات الرسمية: "بتوجيهات محمد بن راشد اعتمدنا اليوم قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية في دبي بنسبة 50% ابتداءً من الأحد 31 مايو"، على حد تعبيره.
وأضاف ولي عهد دبي قائلاً: "وصولاً إلى 100% من 14 يونيو 2020 وذلك في إطار الاستعادة التدريجية للحياة الطبيعية في إطار من التدابير الوقائية المكثفة"، حسب قوله.
، دبي: اعتماد قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية بنسبة 50% ،
المصدر : الخليج 365
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