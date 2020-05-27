، دبي: اعتماد قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية بنسبة 50% ،

محمد بن مسعود - الدمام - ابتداءً من 31 مايو الجاري.. وصولاً إلى 100% من 14 يونيو

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، أن حكومة الإمارة اعتمدت عودة عمل موظفي القطاع الحكومي من مقار مؤسساتهم بنسبة 50% ابتداء من 31 مايو الجاري.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات الرسمية: "بتوجيهات محمد بن راشد اعتمدنا اليوم قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية في دبي بنسبة 50% ابتداءً من الأحد 31 مايو"، على حد تعبيره.

وأضاف ولي عهد دبي قائلاً: "وصولاً إلى 100% من 14 يونيو 2020 وذلك في إطار الاستعادة التدريجية للحياة الطبيعية في إطار من التدابير الوقائية المكثفة"، حسب قوله.فيروس كورونا الجديد