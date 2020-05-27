- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت محافظة جدة، اليوم، 391 متعافياً من فيروس كورونا، بينما بلغ عدد حالات الإصابات الجديدة بالمحافظة اليوم 325 مصاباً.
ووصل إجمالي المتعافين من الفيروس في جدة إلى 8368 متعافياً، لتحلّ في الترتيب الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4632 حالة، حيث جاءت ثالثاً بعد الرياض ومكة المكرمة، وبلغ عدد المصابين فيها 13140 مصاباً في الترتيب الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم، تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 78541 حالة، وتسجيل 2572 حالة تعافٍ ليصل عدد الحالات المتعافية إلى 51.022.
فيروس كورونا الجديد
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 05:20 PM
سجلت 391 حالة شفاء اليوم مقابل 325 إصابةارتفاع عدد المتعافين من كورونا في جدة إلى 8368
سجلت محافظة جدة، اليوم، 391 متعافياً من فيروس كورونا، بينما بلغ عدد حالات الإصابات الجديدة بالمحافظة اليوم 325 مصاباً.
ووصل إجمالي المتعافين من الفيروس في جدة إلى 8368 متعافياً، لتحلّ في الترتيب الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4632 حالة، حيث جاءت ثالثاً بعد الرياض ومكة المكرمة، وبلغ عدد المصابين فيها 13140 مصاباً في الترتيب الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم، تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 78541 حالة، وتسجيل 2572 حالة تعافٍ ليصل عدد الحالات المتعافية إلى 51.022.
، ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في جدة إلى 8368 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في جدة إلى 8368 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.