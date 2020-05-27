شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مبتعث يروي لحظات توثيقه لجهود سفارة المملكة في لندن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سرد سمير البصري، مبتعث سعودي، تجربة التوثيق لجهود سفارة الحرمين الشريفين في لندن لمساعدة المواطنين على العودة لأرض الوطن.

وأوضح، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن المركز الإعلامي في السفارة تواصل معه لعمل فيديو موجه للمواطنين الراغبين في العودة، والذين يحتاجون لبعض الخدمات في بريطانيا.

وأضاف أنه قام بتوثيق ما تقوم به السفارة على أرض الواقع لخدمة مواطنيها، من خلال تصوير موظفيها أثناء ممارستهم للعمل.

وأشاد المبتعث بما قامت به السفارة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما قام بتوثيقه كان جزء بسيط مما تقوم به السفارة لخدمة مواطنيها.