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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الانتهاء من تهيئة مباني أمانة الشرقية لعودة الموظفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن الانتهاء من تهيئة مباني الأمانة والبلديات التابعة لها، لعودة الموظفين يوم الأحد المقبل.
وقالت الأمانة في بيان لها: " أكملت أمانة المنطقة الشرقية تهيئة مباني الأمانة والبلديات التابعة لها لعودة الموظفين الأحد القادم وسط استعدادات متكاملة والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا حيث تم وضع عددم ن بوابات التعقيم الذاتية أمام المداخل وتعقيم الإدارات والمكاتب وتوفير متطلبات الوقاية الشخصية " .
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