بالصور.. الهدوء يسود شوارع المملكة خلال أيام العيد

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثقت عدة صور ما بدت عليه شوارع المملكة خلال أيام عيد الفطر المبارك. وثقت عدة صور ما بدت عليه شوارع المملكة خلال أيام عيد الفطر المبارك. وساد الهدوء طرقات وشوارع المملكة بفعل التزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول . ولم تخلو الطرقات من بعض المركبات المسموح بسيرها ضمن الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول. Advertisements

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