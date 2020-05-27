شكرا لمتابعة خبر عن مكة تُسجل انخفاض في حالات الإصابة لليوم الثاني على التوالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

سجّلت مكة المكرمة، انخفاض في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي.

وشهدت مكة المكرمة، اليوم تسجيل 162 إصابة جديدة بالفيروس، فيما احتلت المرتبة الثانية من بين مدن المملكة في أعداد المتعافين بعد الرياض.

ويشمل إجمالي الحالات التي سجلتها حتى اليوم 5423 حالة نشطة، و9213 حالة تماثلت للشفاء، و194 حالة وفاة.

يذكر أنه سيتم رفع الإجراءات الاحترازية في مناطق المملكة تدريجيًا عدا مكة المكرمة.