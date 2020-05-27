هطول أمطار على طريق الطائف-السيل

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بهطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من طريق الطائف-السيل. نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بهطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من طريق الطائف-السيل. وناشد المركز المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية .

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