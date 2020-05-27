شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استعدادات مطار الملك خالد لاستئناف الرحلات الداخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يستعد مطار الملك خالد بالرياض، لاستئناف الرحلات الداخلية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة.

وأوضح تقرير تليفزيوني، أنه تم تجهيز الكراسي لضمان التباعد الاجتماعي، وكذلك تجهيز أماكن وضع الأمتعة والوقوف.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن صدور الموافقة الكريمة على استئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية.