شكرا لمتابعة خبر عن وكيل وزارة الصحة: مسؤولية منع حدوث حالات جديدة تقع على الجميع (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الدكتور عبدالله العسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن رفع الاحترازات الوقائية هو مرحلة من مراحل التعامل مع فيروس كورونا، ولا يعني أن العدوى منه انتهى.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه " تقع علينا جميعًا مسؤولية منع حدوث حالات جديدة من فيروس كورونا بالاستمرار بقواعد التباعد الاجتماعي وترك مسافة آمنة بيننا وبين الآخرين " .
وأشار إلى أن انخفاض الحالات لا يعني أن المرحلة آمنة، إذ أنه قد تعود مرة أخرى بشكل غير متوقع.
وتبدأ غدًا الخميس المرحلة الأولى من رفع الإجراءات الاحترازية وبدء منع التجول الجزئي في المناطق، بالإضافة إلى أن الأسبوع القادم سيشهد افتتاح المحال والمولات والجهات الحكومية تدريجيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل وزارة الصحة: مسؤولية منع حدوث حالات جديدة تقع على الجميع (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.