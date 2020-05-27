شكرا لمتابعة خبر عن وكيل وزارة الصحة: مسؤولية منع حدوث حالات جديدة تقع على الجميع (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور عبدالله العسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن رفع الاحترازات الوقائية هو مرحلة من مراحل التعامل مع فيروس كورونا ، ولا يعني أن العدوى منه انتهى.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه " تقع علينا جميعًا مسؤولية منع حدوث حالات جديدة من فيروس كورونا بالاستمرار بقواعد التباعد الاجتماعي وترك مسافة آمنة بيننا وبين الآخرين " .

وأشار إلى أن انخفاض الحالات لا يعني أن المرحلة آمنة، إذ أنه قد تعود مرة أخرى بشكل غير متوقع.

وتبدأ غدًا الخميس المرحلة الأولى من رفع الإجراءات الاحترازية وبدء منع التجول الجزئي في المناطق، بالإضافة إلى أن الأسبوع القادم سيشهد افتتاح المحال والمولات والجهات الحكومية تدريجيًا.