شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رجل أمن يفاجئ متسوقين بالكشف عن تصاريح تنقلهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثٌّق مقطع فيديو، لحظات الكشف عن تصريح التنقل لبعض المتسوقين داخل بقالة، خلال فترة منع التجول الكلي. وثٌّق مقطع فيديو، لحظات الكشف عن تصريح التنقل لبعض المتسوقين داخل بقالة، خلال فترة منع التجول الكلي. وأوضح المقطع، دخول رجل الأمن إلى المحل وإيقاف المتسوقين للتحقق من تصاريحهم ومن ثم خرج .

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