شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول الأمطار الغزيرة والبرد على الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

وثّق مقطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة والبرد في قرية المصاقير شمال الباحة، وذلك اليوم الأربعاء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي والحجرة والمخواة والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 9 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بدورها تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .