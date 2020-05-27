شكرا لمتابعة خبر عن أسلحة وزارة الدفاع في مواجهة جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد قائد خلية دعم إدارة الأزمات لجائحة كورونا بوزارة الدفاع اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي, أن الانضباط والوعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية لجميع منسوبي الوزارة هي أسلحة وزارة الدفاع في مواجهة جائحة كورونا، مشيداً بالتعاون المتبادل مع أجهزة الدولة كافة في مواجهة هذه الجائحة مما كان له الأثر الأكبر في حماية منسوبي وزارة الدفاع من آثار هذه الجائحة.

وحث على استمرار الأعمال والأدوار التكاملية مع جميع الجهات المعنية بوزارة الدفاع لمتابعة الوضع الصحي القائم على مدار 24 ساعة والعمل على متابعة التوصيات كافة التي تساند الأعمال القائمة لتنعكس بالشكل الإيجابي لأداء المهام والواجبات المناطة؛ وذلك استشعاراً بالمسؤولية التي تقع على عاتق الجميع.

مما يذكر أن وزارة الدفاع لديها تمثيل دائم في اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا برئاسة معالي وزير الصحة التي تعنى بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا المشكلة بأمر سامي وتضم في عضويتها أكثر من 18 جهة حكومية تعمل بشكل يومي لمتابعة الوضع الصحي على مستوى المملكة وتقيم باستمرار ما يتم من احترازات تكفل حماية المواطنين والمقيمين من انتشار الفيروس بينهم.