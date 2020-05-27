شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: انخفاض معدل انتشار العدوى بالمملكة للمرة الأولى منذ 80 يوما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي، البشرى للمواطنين بعد انخفاض معدل انتشار عدوي فيروس كورونا بالمملكة منذ 80 يوما.(R0=0.9) وهي للمرة الأولى أقل من 1

وقال العصيمي من خلال تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "الحمد لله، لأول مرة بعد 17 دورة من رصد معدل انتشار العدوى دخلنا اليوم في منطقة الأمان، وأصبح (R0=0.9) دخلنا اليوم للمرحلة 3 من مراحل الانتشار الوبائي وهي مرحلة التعافي بعد 6 دورات من محاولات تسطيح المنحنى، و10 دورات من محاولات احتواء الوباء ومنع انتشار الفيروس"

وعرّف الاستشاري "العصيمي" مرحلة التعافي بأنها في حال إذا لم يتغير سلوك الفيروس ولم يُكتشف له علاج أو لقاح، فإن خيار التعايش معه قد يكون هو الخيار المؤلم، مشيراً إلى أن المجتمع يكون أكثر وعياً بالفيروس، وتصبح المستشفيات أكثر كفاءة في التعامل مع المرض، مضيفاً: قد تطول هذه المرحلة، ويصنف الفيروس من الوبائيات المزمنة.