جامعة نجران تدعو الراغبين بالتسجيل في دوراتها التدريبية

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): دعت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الراغبين بالتسجيل في الدورات التدريبية التي تنفذها عن بعد بدءاً من يوم الإثنين القادم، وذلك بالدخول عبر الرابط: دعت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الراغبين بالتسجيل في الدورات التدريبية التي تنفذها عن بعد بدءاً من يوم الإثنين القادم، وذلك بالدخول عبر الرابط: هنا وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور صالح بن نمران الحارثي، أن الجامعة ستنفذ ثمان دورات تدريبية مجتمعية، وتستمر كل دورة شهرين بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع، حيث حرصت الجامعة على تنوع الدورات بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، مشيراً إلى أن الدورات تتمثل في دورة اللغة الإنجليزية مستوى مبتدئ، ومتوسط، ومتقدم، ودورة في التهيئة لاختبار التوفل باللغة الإنجليزية، ودورات أخرى في السكرتاريا والأعمال المكتبية، والقيادة الإبداعية، وإدارة الأزمات والكوارث، والتخطيط الاستراتيجي.

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