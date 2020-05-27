شكرا لمتابعة خبر عن طريقة التسجيل لطلاب الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 1442 هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف نظام نور طريقة التسجيل لطلاب الصف الأول الإبتدائي والذي يبدأ اعتباراًمن السيت المقبل لمن أتم 6 سنوات في بداية العام الدراسي 1442 هـ ، أو أقل من 6 سنوات بـ 90 يوم .
ويمكن لولي الأمر التسجيل للطالب عبر الرابط التالي : هنا
ويقوم قائد المدرسة بتسجيل الطلاب في الحالات التالية :
1- إذا كان ولي امر الطالب ليس لديه القدرة على التسجيل .
2- إذا كان والد الطالب غير سعودي ووالدته سعودية .
3- الطلاب الخليجيين .
4- طلاب الرعاية الإجتماعية .
5- الطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم
6- والطلاب المتجاوزين لسن 11 عامًا
7- وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.
ويمكن التقديم للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بحد أقصى 180 يومًا، بشرط حصول الطالب أو الطالبة على شهادة روضة معتمدة لفصلين دراسيين مع توافر استمارة إتقان المهارات النمائية، كما يجب أن تكون الروضة مضافة ضمن نظام نور.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة التسجيل لطلاب الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 1442 هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.