شكرا لمتابعة خبر عن طريقة التسجيل لطلاب الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 1442 هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف نظام نور طريقة التسجيل لطلاب الصف الأول الإبتدائي والذي يبدأ اعتباراًمن السيت المقبل لمن أتم 6 سنوات في بداية العام الدراسي 1442 هـ ، أو أقل من 6 سنوات بـ 90 يوم .

ويمكن لولي الأمر التسجيل للطالب عبر الرابط التالي : هنا

ويقوم قائد المدرسة بتسجيل الطلاب في الحالات التالية :

1- إذا كان ولي امر الطالب ليس لديه القدرة على التسجيل .

2- إذا كان والد الطالب غير سعودي ووالدته سعودية .

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3- الطلاب الخليجيين .

4- طلاب الرعاية الإجتماعية .

5- الطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم

6- والطلاب المتجاوزين لسن 11 عامًا

7- وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.

ويمكن التقديم للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بحد أقصى 180 يومًا، بشرط حصول الطالب أو الطالبة على شهادة روضة معتمدة لفصلين دراسيين مع توافر استمارة إتقان المهارات النمائية، كما يجب أن تكون الروضة مضافة ضمن نظام نور.