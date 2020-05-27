شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بأمطار غزيرة ورياح على حائل وعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء منطقة حائل من أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية مما سبب تدني مستوى الرؤية الأفقية .
وأكدت "الأرصاد "أن التحذير يشمل "الحائط ، والسليمي ، والشملي ، والشنان ، والغزالة ، وبقعاء ، وحائل ، وسميراء ، وموقق " ، وذلك من الساعة الـ الثالثة إلا ربع عصراً حتى التاسعة مساءً .
كما حذرت منطقة عسير من مطار من متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وبرد وسيول ، وذلك من الـ 12 ظهراً حتى الثامنة مساءً .
وأكدت "الأرصاد " أن التحذير يشمل "أبها ، احد رفيدة ، البرك ، الحرجة ، النماص ، بلقرن ، خميس مشيط ،رجال ألمع ، سراة عبيدة ، ظهران الجنوب ، محايل .
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