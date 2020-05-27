شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يحول أبنائه إلى مؤلفين صغار بعد تحجيم استعمالهم للهواتف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استطاع المستشار التقني السعودي " سلطان ابو خشيم " أن يحول محنة إدمان أبنائه الـ6 من الإستغراق في مواقع التواصل الإجتماعي، إلى تحويل حياة ابنائه من عيش بلا هدف الي اهداف وتطلعات لاحدود لها ، حيث يقضي الأبناء جل وقتهم في قراءة الكتب والتأليف في الوقت الذي باتت فيه تكنولوجيا " الايباد " .

وحول ابو خشيم السعودي التكنولوجيا من نقمة الي نعمة حينما علًم ابنائه ضرورة ألا يسخًروا عقولهم لمتابعة مشاهير السوشيال ميديا حتي لايصبحوا صورا بلا هوية ولكن عليهم تسخير وقتهم لخدمة عقولهم وثقافتهم ومجتمعاتهم.

وبدأت القصة بأن طالب أبو خشيم أبنائه بأن يستخدموا الهاتف المحمول في اوقات محددة وليس طيلة الوقت ، متأسيا في ذلك بمؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس ، ومؤسس شركة آبل ستيف جوبز اللذان يعتبران التقنية الحديثة وخاصة الهاتف الذكي خط احمر في ايدي ابنائهما.