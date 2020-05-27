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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا . أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا . وأكد المتحدث الرسمي للوزارة ، تعافي 2572 حالة جديدة ، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية (51,022) الف حالة - ولله الحمد - ، فيما توفي 14 حالة – رحمهم الله - .

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