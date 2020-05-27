شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية نادرة لمكة المكرمة قبل 135 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت صورة تاريخية نادرة عن مشهد عريق لمكة المكرمة سنة 1885م، قبل 135 عام . كشفت صورة تاريخية نادرة عن مشهد عريق لمكة المكرمة سنة 1885م، قبل 135 عام . وأظهرت الصورة الهيروغرونية المدينة المقدسة بجبالها ومبانيها القديمة وأصالتها ، حيث كانت تحظى بإهتمام المصورين العرب والأجانب .

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