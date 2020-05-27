"النقل" تنبه بتشغيل التحويلة على جزء من دوار الحمراء بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): نبهت وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة قائدي المركبات تشغيل التحويلة على جزء من دوار الحمراء لتنفيذ أعمال الطريق (الدائري الثالث) في هذا الجزء . نبهت وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة قائدي المركبات تشغيل التحويلة على جزء من دوار الحمراء لتنفيذ أعمال الطريق (الدائري الثالث) في هذا الجزء . وأكدت أن أعمل الطريق ستبدأ غداً الخميس بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة ، كما هو موضح بالمخطط المرفق :

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