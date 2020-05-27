"الغذاء والدواء" توجه نصائح هامة عند تسوق الأطعمة المجمدة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت هيئة الغذاء والدواء نصائح هامة عند تسوق المنتجات الغذائية المجمدة لضمان جودتها ، وذلك عبر إتباع الخطوات التالية : وجهت هيئة الغذاء والدواء نصائح هامة عند تسوق المنتجات الغذائية المجمدة لضمان جودتها ، وذلك عبر إتباع الخطوات التالية : 1- اقرأ الحقائق الغذائية Advertisements 2- تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية 3- تأكد من سلامة العبوة 4- اجعل المجمدات آخر قائمة المشتريات لعدم تعريضها لحرارة الجو فترة طويلة .

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