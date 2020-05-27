السعودية تحدد موعد وآلية التقديم لاختبارات الثانوية عن بعد

من المقرر أن يتقدم أكثر من 350 ألف طالب وطالبة من أبناء السعودية تجربة فريدة للاختبارات عن بعد للمرحلة الثانوية، خلال الفترة من 8 – 9 يونيو 2020، وفق ما أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة وعدم تعريض الطلبة لأية مخاطر تساعد في انتشار فيروس كورونا ، مع توفير البديل لمن لا يتمكن من إجرائه عن بُعد، حيث يعد الاختبار التحصيلي معياراً مهماً في القبول بالجامعات السعودية، وكذلك يحقق فرصة الكفاءة في التقديم على الجامعات.

وتمتلك السعودية البنية التحتية والتقنية من خلال المنصات الإلكترونية التي تقدم المحتوى التعليمي المفتوح، إضافة إلى بنوك أسئلة والدروس والأنشطة والمقاطع المرئية التي تسهم في استمرار العملية الاختبارات المعيارية لخريجي وخريجات الثانوية العامة، وفق موقع "البيان الإماراتي".

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وحرصت هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية على أن يكون الاختبار عن بُعد مساوياً في القوة والثبات للاختبار الذي يعقد في المقرات المحوسبة التابعة لها في مدن ومحافظات المملكة، وفق مواصفات المركز الوطني للقياس، ولأجل ذلك اعتمدت على المواصفات المعيارية والاشتراطات الفنية، حيث سيتمكن الطالب والطالبة من الدخول على نظام الاختبار التحصيلي من خلال منصة تستخدم في العديد من دول العالم، وأثبتت فعاليتها وكفاءتها في تقديم الاختبارات في المنازل.

وتعتمد منصة الاختبار عن بُعد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بأكثر من 40 معياراً حساساً للتعرّف على أية مخالفات، و256 أمنياً وفق أفضل الممارسات لحفظ البيانات وتشفيرها وتحقق المنصة كذلك مبدأ التزامن، حيث تساعد المختبر على استمرار الاختبار حتى في حال انقطاع الإنترنت، بحيث لا تتأثر إجاباته بأية مشكلة طارئة ولا تحتاج لسعات عالية للإنترنت.

كما سيتم التحقق من هوية الطلاب والطالبات قبل الاختبار عبر عدد من الإجراءات التي تشمل الهوية الوطنية وصورة حديثة يتم التقاطها بشكل مباشر لاستكمال إجراءات التسجيل، إضافة إلى تحديث البريد الإلكتروني لاستخدامه في إجراءات التحقق والتقدم للاختبار.