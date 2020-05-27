بالصور.. وليد الفراج يمازح زوجته

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مازح الإعلامي الرياضي وليد الفراج، زوجته بنشره صور لبعض الأكلات التي نجح في طبخها، أثناء فترة بقاءه في المنزل، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر الفراج عدة صور عبر حسابه الرسمي على “تويتر” وعلق عليها قائلاً: ” لم اتخيل يوماً أنني سوف اتعلم الطبخ، لكن بعد شعوري بالفراغ خلال فترة الحظر قررت الدخول في سلسلة تجارب بالاستعانة باليوتيوب والطبخات الكويتية بالذات، الحمد لله استفدنا من البقاء في المنزل..، والنتائج جيدة، بترتاحين يا أم بدر بس – بعد التقاعد”. Advertisements





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