“الغذاء والدواء” تحذر من شراء 5 أنواع من المعلبات

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حذرت هيئة الغذاء والدواء أمس الثلاثاء من شراء المعلبات عند ملاحظة أي خلل ما يؤدي لعدم تطبيق الإشتراطات الصحية ، وذلك على النحو التالي :

1- المنتفخة 2- الصدئة Advertisements 3- المثقوبة 4- المطعوجة 5- بطاقتها الالغذائية منزوعة أو ممزقة .





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