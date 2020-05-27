صورة قديمة لولي العهد في إحدى الاحتفالات بالعرضة

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وثٌقت صورة قديمة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أثناء حضوره احتفال العرضة السعودية عام 1429هـ/2008م.

وأقيم الحفل برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – ، الحفل الذي أقامه الحرس الوطني ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والعشرين.





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