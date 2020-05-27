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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، أن الجهات الأمنية باشرت صباح أمس الثلاثاء بلاغاً عن حادِثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه.
وأوضح المتحدث أنه نتج عن الحادِثة مَقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين..، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية.
وأضاف أنه تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة وجار استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر “شرطة عسير” تصدر بيانا حول حادِثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص نتج عنه مَقتل 6 مواطنين في الأمواه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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