وفاة شخص و4 إصابات بحريق شقة في الروابي.. «مدني جدة» يُسيطر على الموقف

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة جدة، من السيطرة على حريق اندلع بشقة بحي الروابي.

‏وتفصيلًا، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تَلَقّت بلاغًا عند الساعة (11:23) من صباح اليوم عن اندلاع حريق بشقة بحي الروابي.

وأضاف القرني، أنه على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بشقة بالدور الثاني بعمارة مكونة من دورين وملحق؛ حيث كان الحريق كليًا بالصالة ووجد عددٌ من الأشخاص تحتجزهم ألسنة اللهب، وعلى الفور تمت مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء باقتحام الموقع وإخراج 6 أشخاص والعمل على إخماد الحريق بشكل تام.

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وتوفي مواطن في العقد الخامس من العمر، كما سجلت 4 حالات إصابة تم نقلهم للمستشفى وحالة عولجت بالموقع.

وتابع: باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.

وأهاب القرني بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.