بالفيديو.. «كبار العلماء»: يحرم على مُصابي «كورونا» شهود صلاتي الجمعة والجماعة

أكدت هيئة «كبار العلماء» بالمملكة، تحريم صلاتي الجمعة والجماعة على المصاب بـ«كورونا المستجد».

وقال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، في تصريحات لـ«الإخبارية»: لا شك أن المساجد هي أكثر الأماكن التي يتردد عليها الناس، ومن ثم يجب أن تكون هناك عناية كبيرة بالمساجد (في ظل جائحة كورونا)، وقد صدرت بيانات وتوجيهات كثيرة من هيئة كبار العلماء قبل الحظر، وشددت على أنه يحظر على مصاب كورونا شهود الجمعة والجماعة، وأن يصلي في بيته أو أي مكان آخر.

وأضاف السليمان: رخّصت الهيئة عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة، لكل من خشي أن يتضرر أو يضر غيره، مؤكدًا أهمية الحرص والأخذ بهذه التعليمات؛ لأنها تصب في مصلحة الجميع والأمة جمعاء.

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ولفت السليمان، إلى أنه لا شيء على من يخاف على نفسه من الإصابة بالمرض، لأنه بذلك يحمي نفسه وغيره، فيما أكد ضرورة التزام كبار السن بتعليمات وزارة الصحة بشأن مرض «كورونا المستجد».

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