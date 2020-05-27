إجمالي الوفيات 425
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2572، ما يرفع الإجمالي إلى 51,022.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 425 حالة، بعد تسجيل 14 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي التعافي يرتفع لـ51,022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.