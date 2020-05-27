وزارة الصحة: تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي التعافي يرتفع لـ51,022

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2572، ما يرفع الإجمالي إلى 51,022.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 425 حالة، بعد تسجيل 14 حالة.