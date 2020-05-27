توقعات «الأرصاد» لفصل الصيف.. زيادة درجات الحرارة وأمطار أعلى من معدلاتها على 4 مناطق

أصدَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تقريرًا بتوقعات الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال فصل الصيف لهذا العام، مشيرة إلى ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية على أغلب الأنحاء بمقدار نصف درجة.

وتوقعت الهيئة، أن يكون أعلى ارتفاع على شمال وشمال غرب المملكة خلال فصل الصيف، مع هطول أمطار أعلى من المعدل الموسمي على أربع مناطق.

وقال نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام، إن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو 2020م، وينتهي في 31 أغسطس 2020م، أما فلكيًا فيبدأ فصل الصيف 20 يونيو وينتهي 22 سبتمبر 2020م.

وأفاد غلام، بأن التوقعات الفصلية لصيف عام 1441هـ على المملكة، تشير إلى ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية على أغلب أرجاء المملكة بمقدار زيادة تصل إلى نصف درجة (0,5+)، ويُتوقع أعلى ارتفاع على شمال وشمال غرب المملكة بزيادة تصل إلى درجة (1,0 +)، فيما تظل الأجزاء الجنوبية الشرقية حول المعدل.

ولفت غلام، إلى عدم وجود تغير في درجة حرارة سطح البحر خلال شهري يونيو ويوليو، بينما يتوقع تغيرًا إيجابيًا (ارتفاع بدرجة الحرارة) في شهر أغسطس على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، والجزء الغربي من الخليج العربي الذي يصل إلى نصف درجة (+0.5)، فيما يُتوقع ارتفاع بأعلى من المعدل على كٍل من خليج عدن وبحر العرب يصل أقصاه إلى درجة ونصف (+1.5).

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وأضاف غلام، أن توقعات الأمطار تشير إلى احتمالية هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي الموسمي على كل من منطقة (جازان، ومنطقة عسير، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران)، فيما يتوقع أن تكون الأمطار حول المعدل على باقي مناطق المملكة.

ونبه غلام، إلى احتمالية وجود بعض الحالات المتطرفة مثل موجات الحر أو الأمطار الغزيرة، علمًا بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي تقوم برصد عناصر الطقس ونشرها بشكل آنٍ على مدار الساعة.

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