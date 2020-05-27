مدير شرطة المدينة يتفقد المواقع الشرطية ميدانيًا.. ويشارك القوات فرحة العيد

قام مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، رئيس اللجنة الأمنية اللواء مظلي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، بجولة ميدانية على الجهات الأمنية والقوات المساندة لها في الميدان؛ لتقديم التهاني، ومشاركتهم فرحتهم بعيد الفطر المبارك.

ونقل اللواء المشحن، إلى رجال الأمن، شكر مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي على ما يبذلونه في تطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين، القاضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد اللواء المشحن، بدور المواطن والمقيم، لامتثالهما بأمر المنع والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن ذلك يدل على وعي الجميع واستشعارهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم.