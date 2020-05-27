بـ60 رحلة جوية.. الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها الداخلية الأحد المقبل

أتمت الخطوط الجوية السعودية جاهزيتها؛ لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة؛ إثر صدور الموافقة في هذا الشان، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، وما أعلنته من إجراءات التنظيم لإعادة تشغيل الرحلات الجوية داخل المملكة، التي سوف تتم على عدة مراحل.

وتتضمن الخطة التشغيلية للخطوط السعودية في المرحلة الأولى، تشغيل 60 رحلة داخلية يوميًا تشمل مطارات المملكة في كلٍ من الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، أبها، تبوك، جازان، حائل، الباحة، ونجران، على أن يتواصل التوسع في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة.

وسيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر الصالة الجديدة رقم 1؛ مما يوفر المزيد من الخدمات لضيوف الناقل الوطني والمرونة والانسيابية في العمليات التشغيلية.

وتواصل الخطوط الجوية السعودية في ذات الوقت، تشغيل رحلاتها الدولية المخصصة لإعادة المواطنين من العديد من دول العالم إلى المملكة؛ بناء على التوجيهات الكريمة برعاية المواطنين الموجودين خارج المملكة، وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن .

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جاء ذلك، بعدما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، صدور الموافقة الكريمة على استئناف الرحلات الجوية الداخلية؛ ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية.

وقالت الهيئة، إنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلية.

وكشفت، عن أن استئناف الرحلات الجوية الداخلية سيكون على مراحل، ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين؛ حيث تتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران).

يُذكر أن المملكة قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م، في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم؛ باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.