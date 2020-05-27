خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة إثيوبيا بذكرى اليوم الوطني



بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية سهلي ورق زودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. أعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية سهلي ورق زودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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