السعودية اليوم / رئيس الوزراء البريطاني يؤكد دعمه لمنظمة الصحة العالمية في جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد



لندن 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعم بلاده لجهود منظمة الصحة العالمية في جهودها الدولية لمكافحة جائحة

وناقش جونسون خلال اتصال هاتفي مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس سبل إجراء تحقيق مستقل في منبع تفشي الفيروس، حتى يتسنى للعالم تعلم الدروس لمنع انتشار الأوبئة في المستقبل.

وجدد الدكتور تيدروس دعمه لقمة اللقاحات العالمية التي تستضيفها المملكة المتحدة في 4 يونيو، والتي ستجمع دعماً حيوياً لإنقاذ حياة ملايين الأطفال حول العالم.

// انتهى //

15:33ت م

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لندن 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعم بلاده لجهود منظمة الصحة العالمية في جهودها الدولية لمكافحة جائحة كورونا المستجد"كوفيد-19".وناقش جونسون خلال اتصال هاتفي مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس سبل إجراء تحقيق مستقل في منبع تفشي الفيروس، حتى يتسنى للعالم تعلم الدروس لمنع انتشار الأوبئة في المستقبل.وجدد الدكتور تيدروس دعمه لقمة اللقاحات العالمية التي تستضيفها المملكة المتحدة في 4 يونيو، والتي ستجمع دعماً حيوياً لإنقاذ حياة ملايين الأطفال حول العالم.// انتهى //15:33ت م0075

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