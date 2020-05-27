السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة جمهورية إثيوبيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها



الرياض 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة سهلي ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

15:08ت م

0072



الرياض 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة سهلي ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //15:08ت م0072

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