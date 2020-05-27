شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: رفع تعليق حضور العاملين في القطاع الخاص لمكاتبهم والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن على الجهات في القطاع الخاص كافة، أن تبدأ بالعمل وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والجهات الإشرافية، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وذلك لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم مكتبيًا في بيئة عمل آمنة.
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