السعودية | السعودية: 1815 إصابة جديدة بكورونا و2572 حالة شفاء

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شكرا لقرائتكم السعودية: 1815 إصابة جديدة بكورونا و2572 حالة شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 78541.
وتوزعت الإصابات الجديدة بين عدد من المدن. وهناك حالياً 27094 إصابة نشطة في السعودية.
كما تم تسجيل 2572 حالة تعاف إضافية، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 51022.
كما تم تسجيل 14 حالات وفيات بكورونا، ما يرفع حالات الوفاة في السعودية إلى 425.
وقد بلغ عدد الفحوصات التي أجرتها السعودية لرصد كورونا 754268.
وكان المتحدث باسم الوزارة محمد عبدالعالي قد قال أمس: "نحن أمام مرحلة العودة للحياة الطبيعية مع التزام التباعد"، مشيراً إلى أن الجائحة مستمرة والفيروس موجود، إلا أن طرق السيطرة عليه أصبحت متوفرة، مشدداً على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قد أعلن الثلاثاء تغيير أوقات السماح بالتجول وفتح بعض الأنشطة.
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