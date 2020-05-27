تدوينة مثيرة لأمير سعودي عن الملك سلمان

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 27 مايو 2020 03:14 مساءً - ‏44 دقيقة مضت أخبار السعودية 126 زيارة

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أعاد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد تدوينة له كان قد كتبها منذ شهرين، عن تصريحات للملك سلمان عن خطة السعودية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وأضاف بن مساعد في تدوينة له : ” منذ شهرين ألقى خطابه لأبنائه وبناته من المواطنين والمقيمين وتلا قول الحق عز وجل ” فإن مع العسر يسرًا .. إن مع العسر يسرًا ” .. اللهم احفظه بحفظك واجزه عنّا خير الجزاء وولي عهده واجعل يومنا هذا بداية اليسر واستمراره وانقطاع العسر وانتهائه”.

وأوضح بن مساعد أنه في ظل الأمل بالله ثم بالتزامنا التام بالاحترازات في أن نصل الى عودة الحياة الطبيعية سيبقى الفيروس موجودًا وسيظل الأكثر عرضة لخطره كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة ومسؤوليتنا جميعًا أن نراعي ذلك وأن نتقي الله في أحبائنا من هذه الفئة وأن نخصهم بأقصى درجات الاهتمام والرعاية والوقاية.

وكان بن مساعد قد غرد في 20 مارس الماضي نقلا عن تصريحات الملك سلمان : “خادم الحرمين الشريفين: نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى: “فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ” .. اللهم انصره ووفقه وأبدل عسرنا باليسر وأجبر كسرنا واكشف عنّا البلاء وارزقنا من حيث لا نحتسب”.