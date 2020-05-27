محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت نسبة التعافي إلى 64.96% سجلت وزارة الصحة 1815 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الاثنين 26 مايو 2020. ويصل إجمالي الحالات في المملكة إلى 78541 حالة حتى الآن، فيما ارتفعت نسبة التعافي إلى 64.96% 27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 03:36 PM ارتفعت نسبة التعافي إلى 64.96% Advertisements "الصحة" : تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 78541 3 7 13,058 "الصحة" : تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 78541 سجلت وزارة الصحة 1815 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الاثنين 26 مايو 2020. ويصل إجمالي الحالات في المملكة إلى 78541 حالة حتى الآن، فيما ارتفعت نسبة التعافي إلى 64.96% الكلمات المفتاحية ، "الصحة" : تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 78541 ،

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