، فرنسا توقف استخدام "هيدروكسي كلوروكين" في علاج "كورونا" ،

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ألغت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، التدابير الاستثنائية التي كانت تجيز استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا في المستشفى خارج إطار التجارب السريرية؛ وذلك تجاوباً مع رأي أدلى به المجلس الأعلى للصحة العامة، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، أوردته "فرانس 24".
وطلب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أمس، بمراجعة القواعد الناظمة لوصف عدد من العقاقير بينها هيدروكسي كلوروكين، بعد ظهور دراسة تشير إلى عدم فاعليته ومخاطر استخدامه في معالجة كوفيد-19.
وأشار "فيران" في تغريدة إلى أنه بعض العقاقير وعدم فاعليتها في معالجة كورونا وبينها هيدروكسي كلوروكين، طلبت بعد نشر مجلة "لانست" دراسة تحذر من مخاطر من المجلس الأعلى للصحة العامة إجراء تحليل للدراسة وتقديم اقتراح خلال 48 ساعة لمراجعة القواعد الناظمة للوصفات الطبية.
وكانت فرنسا قد سمحت باستخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في المستشفيات فقط لمعالجة الإصابات الخطرة، بناء على قرار للجان الأطباء.فرنسا هيدروكسي كلوروكين فيروس كورونا الجديد
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 03:34 PM
بعد نشر "لانست" دراسة تحذر من مخاطرهفرنسا توقف استخدام "هيدروكسي كلوروكين" في علاج "كورونا"
ألغت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، التدابير الاستثنائية التي كانت تجيز استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا في المستشفى خارج إطار التجارب السريرية؛ وذلك تجاوباً مع رأي أدلى به المجلس الأعلى للصحة العامة، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، أوردته "فرانس 24".
وطلب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أمس، بمراجعة القواعد الناظمة لوصف عدد من العقاقير بينها هيدروكسي كلوروكين، بعد ظهور دراسة تشير إلى عدم فاعليته ومخاطر استخدامه في معالجة كوفيد-19.
وأشار "فيران" في تغريدة إلى أنه بعض العقاقير وعدم فاعليتها في معالجة كورونا وبينها هيدروكسي كلوروكين، طلبت بعد نشر مجلة "لانست" دراسة تحذر من مخاطر من المجلس الأعلى للصحة العامة إجراء تحليل للدراسة وتقديم اقتراح خلال 48 ساعة لمراجعة القواعد الناظمة للوصفات الطبية.
وكانت فرنسا قد سمحت باستخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في المستشفيات فقط لمعالجة الإصابات الخطرة، بناء على قرار للجان الأطباء.
، فرنسا توقف استخدام "هيدروكسي كلوروكين" في علاج "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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