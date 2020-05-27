محمد بن مسعود - الدمام - تمنّت لها الصحة والسعادة وللشعب الصديق التقدم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لسهلي ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لسهلي ورق زودي؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 03:31 PM تمنّت لها الصحة والسعادة وللشعب الصديق التقدم Advertisements القيادة تهنئ رئيسة إثيوبيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها القيادة تهنئ رئيسة إثيوبيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لسهلي ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لسهلي ورق زودي؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. الكلمات المفتاحية ، القيادة تهنئ رئيسة إثيوبيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها ،

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