- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 30 حالة.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1740 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 48947 حالة.
وأشارت إلى تسجيل 1439 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 13283 حالة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ولفتت إلى فحص 4769 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 20118.قطر فيروس كورونا الجديد
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 03:07 PM
إجمالي الاصابات في البلاد وصل إلى 48947 حالةقطر.. حالتا وفاة و1740 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 30 حالة.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1740 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 48947 حالة.
وأشارت إلى تسجيل 1439 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 13283 حالة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ولفتت إلى فحص 4769 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 20118.
، قطر.. حالتا وفاة و1740 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر قطر.. حالتا وفاة و1740 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.