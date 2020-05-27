محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي الحالات إلى 8373.. والوفيات 38 سجلت سلطنة عمان، اليوم، 255 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8373 حالة. وذكرت وزارة الصحة العمانية أن 166 من الحالات المسجلة لعمانيين، و89 لغير عمانيين؛ مشيرة إلى أن 2177 حالة تماثلت للشفاء؛ فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد سلطنة عمان تسجل 255 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-27 سجلت سلطنة عمان، اليوم، 255 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8373 حالة. وذكرت وزارة الصحة العمانية أن 166 من الحالات المسجلة لعمانيين، و89 لغير عمانيين؛ مشيرة إلى أن 2177 حالة تماثلت للشفاء؛ فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة. Advertisements 27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 01:38 PM ارتفاع إجمالي الحالات إلى 8373.. والوفيات 38 ارتفاع إجمالي الحالات إلى 8373.. والوفيات 38 سجلت سلطنة عمان، اليوم، 255 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8373 حالة. وذكرت وزارة الصحة العمانية أن 166 من الحالات المسجلة لعمانيين، و89 لغير عمانيين؛ مشيرة إلى أن 2177 حالة تماثلت للشفاء؛ فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة. ، سلطنة عمان تسجل 255 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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