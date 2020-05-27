داليا مبارك: دخلت في حالة اكتئاب لثلاث أيام بسبب سيرين عبدالنور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مازالت أصداء الموقف المحرج الذي وقع بين الفنانة السعودية داليا مبارك، والنجمة اللبنانية سيرين عبدالنور وردود أفعاله مستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سيرين كانت قد اخطأت في اسم النجمة السعودية عندما اعلنت عن استضافتها عبر مكالمة فيديو في برنامج «سهرانين معاكم بالبيت» الذي كانت تقدمه طوال شهر رمضان مع الفنان المصري أحمد فهمي عبر شاشة mbc، حيث قالت: «معنا بعد الفاصل ديالا مبارك، سوري داليا مبارك».

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داليا فاجأت الجميع، وردت الموقف لسيرين في بداية حديثها، وقالت: «هاي أحمد..هاي نسرين..أوه قصدي سيرين!»، وفي الوقت الذي حاولت فيه الفانانة السعودية تخفيف حدة الموقف بمغازلة سيرين والثناء على إطلالتها الحمراء بالحلقة، لم تتمكن النجمة اللبنانية من اخفاء مدى انزعاجها والغضب الذي غطى ملامحها.

وفي أحدث تصريحات لداليا حول هذا الموقف، شددت الفنانة الشابة أنها لم تكن تقصد أبداً احراج سيرين أو ازعاجها، خاصة أنها من نفس البرج الذي تنتمي إليه «الحوت»، لافتة إلى أنها أرادت أن تمزح مع النجمة التي تحبها كثيراً، وقالت-في بث مباشر مع إذاعة مارينا إف إم الكويتية-: دخلت في حالة اكتئاب استمرت طوال 3 أيام، كنت كارهة نفسي، ولا أريد الحدث مع أحد، وشعرت بالندم على هذه المزحة التي لم تكن في مكانها أو وقتها المناسب».

وأضافت: «حاولت التواصل مع سيرين ومع أصدقاء مشتركين بيننا، لإصلاح ما حدث، والتأكيد على أني لم أقصد أن أجرح مشاعرها، والآن علاقتنا على خير ما يرام».