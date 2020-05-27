السعودية | الصحة: تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1815) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة اليوم الأربعاء وتسجيل (14) حالة وفاة ،وتعافي (2572) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (51,022) حالة

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