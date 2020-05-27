شكرا لقرائتكم خبر عن قائد خلية مواجهة كورونا بـ«الدفاع»: التعاون الإيجابي مع أجهزة الدولة حمى منسوبى الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أكد قائد خلية دعم إدارة الأزمات لجائحة كورونا بوزارة الدفاع اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي بالانضباط والوعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية لكافة منسوبي الوزارة التي تعتبر هي أسلحة وزارة الدفاع في مواجهة جائحة كورونا، وأشاد بالتعاون المتبادل مع كافة أجهزة الدولة في مواجهة هذه الجائحة مما كان له الأثر الأكبر في حماية منسوبي وزارة الدفاع من آثار هذه الجائحة.

كما حث على استمرار الأعمال والأدوار التكاملية مع كافة الجهات المعنية بوزارة الدفاع لمتابعة الوضع الصحي القائم على مدار ٢٤ ساعة والعمل على متابعة كافة التوصيات التي تساند الأعمال القائمة لتنعكس بالشكل الإيجابي لأداء المهام والواجبات المناطة وذلك استشعاراً بالمسؤولية التي تقع على عاتق الجميع.

الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع لديها تمثيل دائم في اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا برئاسة معالي وزير الصحة والتي تعنى بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا المشكلة بأمر سامي وتضم في عضويتها أكثر من 18 جهة حكومية تعمل بشكل يومي لمتابعة الوضع الصحي على مستوى المملكة وتقيم باستمرار ما يتم من احترازات تكفل حماية المواطنين والمقيمين من انتشار الفيروس بينهم.