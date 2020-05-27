شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 2572 حالة تعافي جديدة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل (2572) حالة تعافي من فيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (51,022) حالة.
كما تم تسجيل (1815) حالة إصابة جديدة بالفيروس ليكون الإجمالي (78541) حالة، وتسجيل (14) حالات وفيات.
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